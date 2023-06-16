Врачи в Подмосковье пожаловались на мешающие работать нелепые вызовы скорой

Подмосковные врачи заявили, что не успевают спасать людей из-за необоснованных вызовов

Врачи в Подмосковье пожаловались на то, что не успевают спасать людей из-за необоснованных вызовов скорой помощи. Об этом сообщает издание «Подмосковье сегодня».

По словам педиатра Видновской РКБ Натальи Шевчук, участились случаи вызова бригад медиков на дом родителями по нелепым причинам.

«Вызвали бригаду с жалобами на укус комара и покраснения в этой области. Ребенка действительно погрузили в машину скорой, привезли на экстренную консультацию к педиатрам в стационар. Его осмотрел врач, потому что мать настаивала на госпитализации», — рассказала педиатр.

В свою очередь, заведующая педиатрическим отделением ВРКБ Марина Царева вспомнила еще один случай. В ухо ребенку затекла слеза, из-за чего родители вызвали скорую помощь. В другой семье обратились в скорую помощь, решив, что щи, которые ел ребенок, попали ему в лимфоузел.

Царева добавила, что зачастую вызывают скорую из-за проблем, которые должны решаться в амбулаторном порядке и при плановом посещении врача. По ее словам, один из распространенных примеров — вызов медиков при отсутствии стула у ребенка в течение пяти дней.

«Экстренная служба, во-первых, некомпетентна в ряде вопросов по диагностике различных заболеваний, а во-вторых, эта служба создана не для того, чтобы выполнять службу социального такси. Поэтому, конечно, безумно обидно, что многие люди, которые действительно нуждаются в экстренной помощи, остаются без нее», — заключила Шевчук.

Ранее в Санкт-Петербурге двое детей с судорогами оказались подключены к аппарату искусственной вентиляции легких после уколов бабушки. Позднее отец пострадавших пояснил, что его мать занялась домашним лечением, поскольку имеет диплом врача-терапевта.