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12:15, 16 июня 2023Интернет и СМИ

Минздрав Крыма опроверг информацию об ухудшении в регионе качества питьевой воды

Минздрав Республики Крым опроверг информацию об ухудшении в регионе проб питьевой воды

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Минздрав Республики Крым опроверг информацию об ухудшении в регионе показателей проб питьевой воды, а также регистрации случаев заболеваний, вызванных различными микроорганизмами. Заявление опубликовано в Telegram-канале министерства.

В социальной сети «Одноклассники» появился пост, в котором утверждается, что Министерство здравоохранения Республики Крым распространяет документ, который свидетельствует об ухудшении в регионе показателей проб питьевой воды, а также регистрации случаев заболеваний, вызванных микроорганизмами I–II групп патогенности и проведении противоэпидемических мероприятий.

В Минздраве Республики Крым заявили, что распространяемый в сети документ является фейковым. «Данного документа не существует! Просим крымчан доверять только официальным источникам информации» , — говорится в сообщении.

В министерстве также сообщили, что Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю регулярно проводятся исследования проб питьевой воды на предмет отклонения от нормативных показателей. «По состоянию на 15.06.2023 г. патогены не выявлены», — уточняется в заявлении.

Информация об ухудшении в регионе показателей проб питьевой воды, а также регистрации случаев заболеваний, вызванных различными микроорганизмами, широко распространилась в соцсетях. Позже ряд СМИ опубликовал заявление Минздрава региона о том, что распространяемый в сети документ является фейковым. В частности, об этом сообщили ТАСС, KP.RU, «Царьград».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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    Олег Давыдов
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