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07:07, 16 июня 2023Бывший СССР

Украина выпустила 11 снарядов по Донецку

СЦКК: украинские войска выпустили еще 11 снарядов по Донецку
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром в пятницу, 16 июня, выпустили еще 11 снарядов калибра 155 миллиметров по районам Донецка. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Отмечается, что обстрел со стороны ВСУ по направлению: населенный пункт Нетайлово — Куйбышевский район Донецка зафиксирован в 6:35 мск, выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Уже в 06:40 мск раздались выстрелы по направлению: населенный пункт Кураховка — город Кировский район Донецка. Выпущено пять снарядов того же калибра.

Кировский район расположен на юго-западе Донецка, Куйбышевский — на западе города.

Ранее сообщалось, что ВСУ предпринимают попытки проломить оборону Артемовска (украинское название города — Бахмут) на флангах. По словам врио главы региона Дениса Пушилина, украинские войска пытаются не допустить наступательных действий со стороны ВС РФ.

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    Екатерина Подвигина
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