Раскрыт секрет роста ВВП России

Министр экономразвития РФ Решетников: ВВП России будет расти благодаря внутреннему спросу

Со второго полугодия 2022 года в России идет рост ВВП. Как заявил министр экономического развития России Максим Решетников, причиной этому послужил внутренний спрос. Слова министра приводят «Известия».

Как отметил министр, речь идет не только о бюджетных расходах, но и о нормализации сберегательной модели поведения. «Люди восстанавливали сбережения, откладывали деньги, а сейчас активно их тратят. Если посмотреть показатель потребительского рынка, то можно сказать, что докризисный уровень превышен на полтора процента», — пояснил Решетников.

Также министр отметил активный рост инвестиций. В прошлом году он составил 4,6 процента, первый квартал этого года также оказался в плюсе. «Если взять первый квартал этого года и сравним с 2021 годом, то выходит рост плюс 15 процентов в реальном выражении. В инвестициях восстанавливается доля машин и оборудования», — подчеркнул он.

7 июня президент России Владимир Путин допустил, что рост ВВП страны в нынешнем году может вырасти на 1-2 процента. По его словам, это может случиться даже несмотря на общее замедление мировой экономики.