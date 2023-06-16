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04:33, 16 июня 2023Мир

Украинские беженцы в Британии пожаловались на уроки русского языка в школе

Daily Mail: украинские беженцы в Британии пожаловались на уроки русского языка в школе

Фото: Hannah McKay / Reuters

Украинские беженцы в Британии пожаловались на начальную школу в городе Брайтон из-за уроков русского языка. Об этом пишет Daily Mail.

Они назвали «бестактным» школьный проект, который был разработан для обучения детей как украинскому, так и русскому языку. «В мире так много языков, и они выбирают русский прямо сейчас?» — возмутилась одна из матерей.

В учебном учреждении объяснили, что у них учатся дети из разных стран, а языковые уроки — часть непрерывной программы, посвященной различным языкам и культурам в школьном сообществе. «Мы должны относиться ко всем нашим детям и их культурному происхождению с одинаковым уважением, чтобы каждый ученик чувствовал себя одинаково ценным», — сказал представитель школы.

Ранее стало известно, что украинские беженцы, уехавшие в Великобританию, были вынуждены вернуться на родину из-за высоких цен и плохих условий на рынке недвижимости Соединенного Королевства. Отмечалось, что арендодатели предъявляли к ним жесткие требования, а сами жилищные условия были ужасными.

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    Марина Совина
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