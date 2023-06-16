Рогов сообщил об активизации наступления ВСУ в Запорожской области

Глава «Мы вместе с Россией» Рогов: ВСУ активизировали наступление под Ореховым в Запорожье

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали наступление под Ореховым в Запорожской области, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, сообщает РИА Новости.

«Они пытаются вести наступательные действия на Ореховском направлении на населенный пункт Работино в сторону города Токмак, за которым открывается оперативный степной простор, по которому можно выйти к Азовскому морю», — сказал Рогов.

Также идут бои в районе Времевского выступа, где ВСУ пока не бросили в бой резервы. «Враг накопил силы, но не бросает их пока вперед», - сказал глава движения «Мы вместе с Россией».

Ранее стало известно, что российские войска взяли в плен 17 военнослужащих ВСУ, попавших в засаду при попытке контрнаступления под Новобахмутовкой. Сдавшимися в плен оказались бойцы 28-й отдельной механизированной бригады Украины.