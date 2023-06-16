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14:10, 16 июня 2023Бывший СССР

Вероятность заморозки конфликта после провала контрнаступления ВСУ оценили

Эксперт Дандыкин: заморозка конфликта после провала контрнаступления ВСУ маловероятна

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Заморозка украинского конфликта в случае провала контрнаступления крайне маловероятна, поскольку она может быть выгодна Киеву, но совершенно невыгодна Москве. Россия тем не менее открыта к переговорам, но на своих условиях. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил капитан первого ранга запаса военный эксперт Василий Дандыкин.

«Я думаю, что провал контрнаступления произойдет значительно раньше зимы. Украина не хотела идти на этот шаг, ее подгоняли. Получилось плачевно. Но силы еще есть: остаются две трети техники, люди еще есть, бои идут. Думаю, режим ожидания продлится ближайшие недели. Что будет после провала — другой вопрос», — заметил военный эксперт.

По словам Дандыкина, Россия не исключает возможности переговоров, но подчеркивает, что проходить они будут исключительно на условиях страны.

«А вот заморозка конфликта после провала крайне маловероятна. Дело в том, что она выгодна Киеву, США, но не нам. К тому же мы помним переговоры, которые были еще в начале СВО, и знаем, что это такое. Когда просто на все плюют и забывают, что подписывают», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что Киев не может откладывать контрнаступление, поскольку ему нужно добиться успехов до наступления зимы и показать Западу, что Украина способна противостоять России.

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