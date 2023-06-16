Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:22, 16 июня 2023Бывший СССР

Решению Киева не откладывать контрнаступление нашли объяснение

WP: Киев не может откладывать контрнаступление, так как он должен добиться успехов до зимы

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Киев не может откладывать контрнаступление, поскольку ему нужно добиться успехов до наступления зимы и показать Западу, что Украина способна противостоять России. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на украинских чиновников.

Собеседники WP отметили, что наступательные действия повлекут за собой большое количество жертв и потерю техники. Кроме того, они объяснили, что отсутствие западной авиации и дальнобойной артиллерии создает проблемы для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В то же время источники подчеркнули, что Киев стремится продемонстрировать западным партнерам «крупные успехи на поле боя».

5 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала о переходе украинской армии в контрнаступление. Она отмечала, что ВСУ пытаются вести наступательные действия на нескольких участках фронта, а их эпицентром должно стать артемовское направление.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Решению Киева не откладывать контрнаступление нашли объяснение
    Пожар на складе с пухом в Курской области локализовали
    Мужчина занялся сексом с пнем на глазах у людей и попал в тюрьму
    Южная Корея извлекла из воды обломок ракеты КНДР
    Стало известно о поддержке Байденом упрощенного принятия Украины в НАТО
    В Израиле разработают боеприпас для перехвата гиперзвуковых ракет
    Вице-премьер заявила об отсутствии преимуществ зерновой сделки для России
    Украинские беженцы в Британии пожаловались на уроки русского языка в школе
    Рита Ора показала фигуру в купальнике
    Момент взрыва в Курской области попал на видео
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.