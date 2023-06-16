Решению Киева не откладывать контрнаступление нашли объяснение

WP: Киев не может откладывать контрнаступление, так как он должен добиться успехов до зимы

Киев не может откладывать контрнаступление, поскольку ему нужно добиться успехов до наступления зимы и показать Западу, что Украина способна противостоять России. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на украинских чиновников.

Собеседники WP отметили, что наступательные действия повлекут за собой большое количество жертв и потерю техники. Кроме того, они объяснили, что отсутствие западной авиации и дальнобойной артиллерии создает проблемы для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В то же время источники подчеркнули, что Киев стремится продемонстрировать западным партнерам «крупные успехи на поле боя».

5 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала о переходе украинской армии в контрнаступление. Она отмечала, что ВСУ пытаются вести наступательные действия на нескольких участках фронта, а их эпицентром должно стать артемовское направление.

