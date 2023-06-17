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05:18, 17 июня 2023Россия

Саперам выдали премию за подрыв западных бронемашин ВСУ на минах

Минобороны: саперы получили по 50 тысяч рублей за за подрыв западной техники ВСУ на минах

Фото: Telegram-канал «Военный Осведомитель»

Российские военнослужащие инженерно-саперного подразделения получили государственные и ведомственные награды и денежные выплаты за подрыв западных бронемашин ВСУ на установленных ими минных полях. Об этом сообщило Минобороны.

Отличившихся саперов поощрили денежной компенсацией в размере 50 тысяч рублей. В военном ведомстве пояснили, что бойцы установили минное поле на маршруте выдвижения вражеской техники, и при попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) перейти в наступление две единицы техники были уничтожены.

Ранее командующий группировкой Вооруженных сил России Александр Романчук рассказал, что ВСУ понесли первые серьезные потери при попытке прорыва на запорожском направлении, когда попали на минные поля. По его словам, на минах подорвались четыре танка противника, а также установка разминирования. Затем по бойцам ВСУ на открыли огонь российские противотанковые ракетные комплексы и ряд подразделений на переднем крае. В результате украинские войска отказались от попытки пересечь минное поле.

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    Марина Совина
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