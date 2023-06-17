Саперам выдали премию за подрыв западных бронемашин ВСУ на минах

Минобороны: саперы получили по 50 тысяч рублей за за подрыв западной техники ВСУ на минах

Российские военнослужащие инженерно-саперного подразделения получили государственные и ведомственные награды и денежные выплаты за подрыв западных бронемашин ВСУ на установленных ими минных полях. Об этом сообщило Минобороны.

Отличившихся саперов поощрили денежной компенсацией в размере 50 тысяч рублей. В военном ведомстве пояснили, что бойцы установили минное поле на маршруте выдвижения вражеской техники, и при попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) перейти в наступление две единицы техники были уничтожены.

Ранее командующий группировкой Вооруженных сил России Александр Романчук рассказал, что ВСУ понесли первые серьезные потери при попытке прорыва на запорожском направлении, когда попали на минные поля. По его словам, на минах подорвались четыре танка противника, а также установка разминирования. Затем по бойцам ВСУ на открыли огонь российские противотанковые ракетные комплексы и ряд подразделений на переднем крае. В результате украинские войска отказались от попытки пересечь минное поле.