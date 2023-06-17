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07:48, 17 июня 2023Интернет и СМИ

Украину предупредили о разрушительном ударе ВКС России

Аналитик Белл: ВКС России способны уничтожить поставленные Украине F-16 за одну ночь

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Военный аналитик Шон Белл заявил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожат истребители F-16 за одну ночь в случае, если Запад поставит их Украине. Таким прогнозом он поделился в интервью Sky News.

По словам Белла, Киеву нужны современные военно-воздушные силы вместо «эскадрильи подержанных самолетов», которые не способны противостоять современным и незаметным истребителям ВКС России.

Аналитик предупредил, что российская техника может уничтожить группу истребителей F-16 почти за одну ночь, «разрушив зарождающийся военно-воздушный потенциал Украины и воодушевив военных ВС РФ».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в случае размещения предназначенных Киеву истребителей F-16 за пределами Украины Россия рассмотрит варианты ударов по ним.

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    Марина Совина
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