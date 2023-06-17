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16:16, 17 июня 2023Бывший СССР

В Молдавии признались в ведении антироссийской политики

Молдавская партия «Шор» заявила о ведении Кишиневом антироссийской политики

Фото: FrimuFilms / Shutterstock / Fotodom

Кишинев ведет антироссийскую политику, хотя Молдавию и Россию связывают дружеские отношения. Об этом заявил депутат от молдавской оппозиционной партии «Шор» Вадим Фотеску, его слова опубликованы на официальном сайте политической силы.

По словам Фотеску, народы России и Молдавии объединяет общие вера и ценности, однако молдавские власти намеренно отдаляются от России.

«В Молдове планомерно проводится антироссийская политика, в том числе в сфере применения русского языка. Сейчас в Парламенте Республики Молдова находится на рассмотрении законопроект о переносе даты и смене названия праздника Великой Победы 9-го мая», — признал депутат партии.

Также он заявил, что правительство президента Молдавии Майи Санду насаждает антихристианские и «антисоциальные ценности», такие как марши ЛГБТ-сообщества.

Ранее Санду заявляла, что оппозиция, в том числе партия «Шор», контактирует с Россией и пытается дестабилизировать ситуацию в республике. Тогда же лидер страны призвала защищать молдавское население от «дезинформации», вызванной таким сотрудничеством.

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    Марк Леонов
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