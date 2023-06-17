В Кремле заявили о соответствии международному праву позиции России по Украине

Песков заявил, что позиция России по Украине соответствует международному праву

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью «Известиям» заявил, что позиция России по урегулированию на Украине соответствует международному праву.

«Позиция РФ абсолютно ясна… эта позиция соответствует международному праву и Уставу ООН», — сказал пресс-секретарь российского президента.

Песков подчеркнул, что Москва намерена отстаивать свою позицию.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о лжи Украины и Запада. По его словам, они водили Москву за нос. По словам главы государства, Москва была вынуждена признать Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). «Вопрос: мы имели право признать независимость этих территорий? В полном соответствии с Уставом ООН мы на это имели право», — заключил он.