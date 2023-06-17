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04:06, 17 июня 2023Россия

В школьных учебниках появится раздел про новые регионы России

Минпросвещения представит учебник по географии с разделом про новые регионы России

Фото: Leicher Oliver / Shutterstock / Fotodom

В школьных учебниках по географии появится раздел про новые регионы России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова.

Планируется, что Минпросвещения представит новый учебник в течение следующего учебного года. Кравцов пояснил, что процесс создания учебника длительный, и специалисты ориентируются на тот опыт, который есть.

По словам главы ведомства, новые регионы будут отражены в географических картах и в содержании учебников.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки России разработает учебник истории для непрофильных специальностей в вузах с разделом о специальной военной операции (СВО) на Украине. «Самое главное, что мы прямо вот сейчас устанавливаем требования к минимуму знаний, то есть содержанию этого курса», — отметил замглавы ведомства Константин Могилевский .

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    Марина Совина
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