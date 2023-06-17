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13:29, 17 июня 2023Интернет и СМИ

Иноагентов захотели оставить без рекламы

Минцифры РФ предложило запретить российским компаниям размещать рекламу у иноагентов

Фото: Unsplash

Российским компаниям хотят запретить размещать рекламу у авторов, признанных иностранными агентами. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал журналистам глава Минцифры Максут Шадаев, пишет РИА Новости.

«Чтобы, например, в роликах иноагентов с административкой за фейки о ВС РФ наши компании не размещали интегрированную рекламу», — пояснил необходимость такой меры Шадаев.

По его словам, ведомство планирует также перечислять на специальные счета отчисления иноагентам, имеющим административную ответственность за фейки о Российской армии, и замораживать их для дальнейшего разбирательства.

«Сначала средства пойдут на спецсчет, а дальше лейблы будут показывать, какую часть планировалось перечислять непосредственно иноагентам», — уточнил Шадаев.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ввести дополнительный налог в размере пять процентов от дохода для иностранных агентов. Эти средства, по его словам, могли бы пойти на социальную поддержку детей-сирот. С соответствующей инициативой парламентарий обратился к главе Минфина Антону Силуанову.

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    Варвара Кошечкина
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