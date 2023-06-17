Инспекторы МАГАТЭ попытались сфотографировать блокпосты на Запорожской АЭС

Владимир Рогов заявил о попытке инспекторов МАГАТЭ сфотографировать блокпосты ВС РФ

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о попытке инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сфотографировать оборонительные сооружения и блокпосты ВС РФ на Запорожской АЭС. Его комментарий публикует РИА Новости.

По его словам, во время последнего визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на атомную станцию его сотрудники планировали снять материал и отправить его, однако им это не удалось. «Это явно никак к их прямой деятельности не относится», — заявил Рогов.

При этом он пояснил, что в транспорте, на котором перемещались инспекторы МАГАТЭ, работала система подавления интернет-сигнала. Кроме того, он добавил, что в последующем их вежливо, но настойчиво попросили удалить фотографии.

«Почему-то инспекторов не волнует ситуация на атомной станции. Они не возмущены обстрелами украинских боевиков, попытками время от времени высадки десанта, разрушения террористами ВСУ Каховской ГЭС и обмеления Днепра в районе станции. Но ситуация на линии боевого соприкосновения, ситуация охраны и защиты АЭС их сильно волнует с точки зрения иностранной разведки», — сказал глава запорожского движения.

Помимо этого, Рогов выразил опасения, эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС могут работать на иностранную разведку. «По моему личному мнению, миссия МАГАТЭ повторяет путь той же миссии ОБСЕ, которая практически открыто работала на Донбассе в интересах иностранных разведок и спецслужб, здесь аналогичные действия предпринимаются и осуществляются», — объяснил он.

Ранее Рогов назвал слова Зеленского о намерении России подорвать ЗАЭС дикой ложью. По его словам, украинский лидер таким образом пытается прикрыть свои террористические планы.