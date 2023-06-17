В Госдуме анонсировали принятие закона об изменении правил выдачи кредитов

Депутат Госдумы Аксаков заявил, что закон о самозапрете кредитов могут принять уже в июле

В июле Госдума может принять закон, меняющий правила выдачи кредитов россиянам. Голосование по этому закону анонсировал депутат нижней палаты парламента Анатолий Аксаков, его слова приводит РИА Новости.

По сообщению парламентария, речь идет о законе, вводящем самозапрет на оформление кредитов.

«Это важно для тех, кто, во-первых, и не собирался брать кредиты, но всегда есть риск, что злоумышленники возьмут кредит за вас. К сожалению, такие факты есть», — рассказал Аксаков.

Соавтор закона о самозапрете кредитов Константин Бахарев заявлял, что за 2022 год с банковских счетов россиян была похищена рекордная сумма средств — более 14 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что в Астрахани мошенники обманом оформили на 10 пьющих горожан кредитов почти на один миллион рублей, а потом приобрели на эти деньги дорогие смартфоны.