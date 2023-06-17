В России увидели сигнал в словах Путина о ядерном оружии

Политолог Джаралла назвал слова Путина о ядерном оружии ответным сигналом Западу

Заявление президента России Владимира Путина о ядерном оружии является ответным сигналом на рост агрессии Запада. Об этом заявил РИА Новости политолог Владимир Джаралла.

По его словам, США проводят учения с задействованием ядерных сил и тем самым пытаются угрожать.

«Угрозы со стороны Запада увидели, послали ответный сигнал, теперь ждем реакции адресатов. Президент России Владимир Путин вновь продемонстрировал высший класс международной политики», — заявил он.

Политолог также отметил рост агрессии со стороны западных стран. Он считает, что причиной такой реакции стало «неизбежное поражение украинских войск». Джаралла подчеркнул, что Путин указал на отсутствие условий для применения ядерного оружия и закрыл тем самым вопрос.

Ранее глава государства заявил, что применение ядерного оружия со стороны России возможно в том случае, если создается угроза территориальной целостности страны, независимости и суверенитету, существованию государства. В то же время Путин отметил, что он отрицательно относится к идее применения тактического ядерного оружия в качестве элемента ядерного сдерживания.