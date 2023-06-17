Обновление Windows 10 замедлило систему

Neowin: обновление KB5027215 для Windows 10 замедлило операционную систему

Пользователи популярной операционной системы Windows 10 пожаловались на проблемы с актуальным обновлением. Об этом сообщает издание Neowin.

По словам пользователей Reddit, установка небольшого обновления KB5027215 может нанести вред системе. Как выяснилось, после загрузки апдейта запускается установка, которая может занять длительное время — до нескольких часов. Некоторые владельцы ПК отметили, что не смогли корректно завершить установку обновления из-за значительного замедления системы.

Специалисты предположили, что сбой при установке апдейта мог произойти по причине, что система пытается развернуть KB5027215 вместе с обновлением Microsoft .NET. В связи с этим два процесса мешают друг другу.

В Microsoft еще не обратили внимание на проблему. По словам журналистов издания, пользователи могут на время отказаться от апдейта, выполнив откат до прежней версии ОС. Для этого нужно найти проблемное обновление в «Истории обновлений» и нажать на кнопку «Удалить». При этом прерывать установку не рекомендуется, так как таким образом можно нанести вред системе.

Ранее корпорация Microsoft объявила о том, что поддержка версии Windows 10 21H2 прекратилась. В связи с этим пользователям устаревшей версии предложили как можно быстрее установить актуальную Windows.