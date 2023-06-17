Группировка «Юг» отбила атаки штурмовых групп ВСУ в пяти районах у Артемовска

Минобороны: группировка «Юг» отбила атаки штурмовых групп ВСУ в пяти районах у Артемовска

Подразделения группировки Вооруженных сил (ВС) России «Юг» успешно отразили атаки украинских штурмовых групп в пяти районах у Артемовска. Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев

Он уточнил, что боестолкновения проходили в районах населенных пунктов Раздоловка, Веселое, Яковлевка, Берховка и Ягодное.

