Названа еще одна причина отъезда главкома ВСУ Залужного из Украины

Военный эксперт Кнутов: главком ВСУ Залужный мог покинуть Украину на фоне неудач на фронте

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный мог покинуть страну на фоне неудач на фронте. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов изданию «Абзац», называя еще одну причину отсутствия Залужного в публичном поле.

Кнутов предположил, что отъезд главкома может быть связан с его нежеланием становиться козлом отпущения. Залужный мог почувствовать, что «его сливают и спрятаться», считает эксперт.

Вместе с тем, он считает большой вероятность того, что украинский главком получил ранение и проходит лечение за границей.

Ранее 18 июня сообщалось, что президент России Владимир Путин считает, Залужный может находиться за границей Украины. «Я знаю. Мне кажется, что я знаю... Мне кажется, что он за границей. Но я могу ошибаться», — сказал глава государства.