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13:00, 18 июня 2023Спорт

Мамаев объяснил отказ открывать футбольную академию в России

Мамаев рассказал, что решил открыть академию в Дубае, а не в России из-за конкуренции

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Бывший российский футболист Павел Мамаев объяснил отказ открыть футбольную академию в России. Его слова приводит «Матч ТВ».

Экс-спортсмен отметил, что принял это решение из-за высокой конкуренции между академиями в России. «ЦСКА, "Спартак", "Локомотив", "Краснодар", "Динамо", "Чертаново" — это бренды. Ну вот кому будет интересна академия Павла Мамаева, когда есть такие глыбы?» — пояснил он, добавив, что в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) нет настолько профессиональных школ, чтобы его заведение значительно уступало им по уровню.

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Мамаев также рассказал, как продвигается работа в его академии в ОАЭ. «Сейчас договорились о том, чтобы наши воспитанники могли ездить на стажировки в клубы Франции, ведем переговоры с бельгийскими клубами, чтобы на 3–4 недели отправлять наших детей на просмотр», — добавил он.

21 января стало известно, что Мамаев вместе с форвардом «Динамо» Федором Смоловым откроет детскую академию в Дубае. Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте и депутат Госдумы Светлана Журова обвинила игроков в уклонении от мобилизации и осудила идею создать школу за границей. «Если они делают это за свои деньги, то тогда правильнее делать это все-таки в России. Правильнее потратить на наших детей», — добавила она.

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    Андрей Стрельцов
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