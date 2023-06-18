Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:47, 18 июня 2023Мир

В США захотели лишить Украину американских ракет

Politico: в палате представителей США хотят сократить расходы Пентагона на закупку ракет

Фото: Reuters

Члены комитета по ассигнованиям палаты представителей Конгресса США захотели лишить Украину американских ракет. В настоящее время они обсуждают вопрос о сокращении расходов Пентагона на их закупку, сообщает газета Politico.

«Комитет прежде всего обеспокоен тем, что Министерство [обороны] не может предоставить реалистичную оценку затрат и обращается к многолетним контрактам на закупки без четкого понимания стоимости единицы продукции», — сказано в черновой версии доклада законодателей.

Отмечается, что расходы на закупку ракет в 2024 финансовом году намерены урезать более чем на 2,5 миллиарда долларов, перенаправив эти средства на сферы военной подготовки и технического обслуживания. Также Пентагону хотят поставить задачу разрабатывать и внедрять новые вооружения.

Ранее военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал, какие порты использует Запад для передачи техники Вооруженным силам Украины (ВСУ). Он допустил, что с этой целью страны используют не только порт в Одессе, но и порты Измаил и Рени на Дунае.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    В офисе Зеленского раскрыли тактику контрнаступления ВСУ
    В США захотели лишить Украину американских ракет
    В России объяснили резкую смену позиции Киева по урегулированию
    Россиян предупредили о схеме мошенников с AirDrop
    Названы порты для передачи техники Запада ВСУ
    Маск призвал вернуть Байдену пароль от аккаунта в Twitter
    Страны G7 отметили важность восстановления транспортной инфраструктуры Украины
    Пленный заявил о мобилизации украинцев даже с пороком сердца
    В Турции предложили направить «армию» для защиты Парижа
    Врач развеял мифы о полезных свойствах алкоголя
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.