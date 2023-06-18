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07:23, 18 июня 2023Россия

Названы порты для передачи техники Запада ВСУ

Полковник Литовкин: Запад использует порты в Одессе и на Дунае для передачи техники ВСУ

Фото: Operational Command South Press / Reters

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал, какие порты использует Запад для передачи техники Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом он высказался в беседе с Ura.ru.

Литовкин назвал порты для передачи вооружений Запада ВСУ и допустил, что страны используют не только порт в Одессе, но и порты Измаил и порт Рени на Дунае. «Я не исключаю, что Запад может использовать их для передачи каких-либо вооружений ВСУ», — подчеркнул он.

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Эксперт добавил, что российские военные могут атаковать одесское направление, чтобы сорвать переброску техники. По его словам, Москва не называет конкретный объект, против которого совершили действия.

«Да и Украина не признается. Они запретили под страхом заключения под стражу снимать и сообщать, какие именно объекты пострадали», — заключил Литовкин.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскрыл тактику контрнаступления ВСУ. По его словам, Киев постепенно увеличит интенсивность и количество огня по разным направлениям.

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    Марина Совина
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