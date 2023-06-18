Welt: офицер ВСУ рассказал, что российские войска хорошо обучены и оснащены танками Т-90

Украинский офицер предостерег от завышенных ожиданий от контрнаступления, которое не стоит связывать с окончанием конфликта. Об этом он заявил немецкому изданию Die Welt.

Подполковник Сергей Осачук находится на линии фронта на Украине. По его словам, российские дивизии хорошо обучены и оснащены, у них современные танки Т-90, «а не музейные экспонаты с Красной площади», поэтому продвижение украинской армии идет «не так просто».

«Я очень реалист, я вижу, с чем мы сталкиваемся. Впереди еще долгий путь», — сказал подполковник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он добавил, что цель украинского командования заключается в том, чтобы окружить российские войска и добиться их массового отступления.

Ранее 18 июня бывший советник экс-главы Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось из-за серьезного просчета президента страны Владимира Зеленского. По его мнению, глава государства начал наступление без необходимого для победы вооружения. У Украины нет достаточного количества танков, бронетранспортеров и боеприпасов, а также отсутствуют самолеты и вертолеты, утверждает политолог.