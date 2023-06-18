Политолог раскрыл значение демонстрации Путиным договора по Украине

Политолог Светов назвал демонстрацию стамбульского договора готовностью РФ заключить мир

Политолог Юрий Светов прокомментировал встречу российского президента Владимира Путина с африканскими лидерами, во время которой он показал парафированный договор с Украиной. Слова эксперта приводят «Известия».

Светов раскрыл значение демонстрации Путиным договора по Украине и назвал это событие очень важным. По его словам, действие президента говорит о готовности России заключить мир, а стамбульский документ ставит точку в вопросе переговоров.

«Вот видите, приехала делегация даже из Африки тоже уговаривать нас провести мирные переговоры, и вот президент положил наконец всем этим домыслам, таким заговорщическим версиям, что же там было», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что в договоре были указаны гарантии для России. Однако после подписания документа Украина сразу от него отказалась. Таким образом Киев снова показал, как с Минскими соглашениями, что не готов выполнять взятые на себя обязательства, как и его партнеры.

17 июня Путин показал представителям стран Африки парафированный договор с Украиной. Документ носит название «Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины». Российский лидер добавил, что от переговоров отказалась Украина, а не Россия.

