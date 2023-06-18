Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:07, 18 июня 2023Россия

Политолог раскрыл значение демонстрации Путиным договора по Украине

Политолог Светов назвал демонстрацию стамбульского договора готовностью РФ заключить мир
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Host photo agency RIA Novosti / Reuters

Политолог Юрий Светов прокомментировал встречу российского президента Владимира Путина с африканскими лидерами, во время которой он показал парафированный договор с Украиной. Слова эксперта приводят «Известия».

Светов раскрыл значение демонстрации Путиным договора по Украине и назвал это событие очень важным. По его словам, действие президента говорит о готовности России заключить мир, а стамбульский документ ставит точку в вопросе переговоров.

Материалы по теме:
Не договоримся. Украина угрожает отказаться от переговоров с Россией. Насколько для нее опасно такое решение?
Не договоримся.Украина угрожает отказаться от переговоров с Россией. Насколько для нее опасно такое решение?
20 апреля 2022
НАТО получил полный контроль над безопасностью Европы. Как альянс повлияет на политику ЕС и ход конфликта на Украине?
НАТО получил полный контроль над безопасностью Европы.Как альянс повлияет на политику ЕС и ход конфликта на Украине?
18 января 2023

«Вот видите, приехала делегация даже из Африки тоже уговаривать нас провести мирные переговоры, и вот президент положил наконец всем этим домыслам, таким заговорщическим версиям, что же там было», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что в договоре были указаны гарантии для России. Однако после подписания документа Украина сразу от него отказалась. Таким образом Киев снова показал, как с Минскими соглашениями, что не готов выполнять взятые на себя обязательства, как и его партнеры.

17 июня Путин показал представителям стран Африки парафированный договор с Украиной. Документ носит название «Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины». Российский лидер добавил, что от переговоров отказалась Украина, а не Россия.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    В России объяснили резкую смену позиции Киева по урегулированию
    Заявления Украины о захвате Крыма назвали частью информвойны
    Стало известно о состоянии столкнувшегося с тремя лосями водителя
    Шойгу вручил госнаграды лечащимся в госпитале Вишневского военным
    На Западе выразили обеспокоенность отсутствием успехов контрнаступления ВСУ
    Названы самые полезные завтраки
    Китай допустил начало военного конфликта с США из-за их провокаций
    В Германии заявили о стопроцентной зависимости Украины от Запада
    Немецкий политолог назвал поведение Польши сумасшествием
    Политолог раскрыл значение демонстрации Путиным договора по Украине
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.