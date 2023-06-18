Два человека пострадали из-за обстрела ВСУ приграничного российского поселка

Старовойт заявил, что в результате обстрела поселка Глушково пострадали два человека

В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Глушково в Курской области пострадали два человека. Об этом заявил глава приграничного российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Пострадали двое местных жителей, с осколочными ранениями они доставлены в Глушковскую центральную районную больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал он.

Это второй за день обстрел населенного пункта со стороны Украины, о котором сообщил губернатор. По его словам, в этот раз насчитали более 16 прилетов. Снарядами также повредило дома и несколько магазинов недалеко от местного рынка.

Российские военнослужащие вели ответный огонь по противнику, добавил Старовойт.