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19:06, 18 июня 2023Россия

Получивший российское гражданство африканец отправится служить в зону СВО

Получивший гражданство РФ камерунец Самюэль Макколл поедет служить в зону проведения СВО

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Получивший российское гражданство камерунец отправится служить в зону проведения специальной военной операции (СВО). Африканец обратился в один из дагестанских военкоматов, Telegram-канал Gor Mash.

После получения российского паспорта Камуни Самюэль Макколл получил право заключить контракт с Минобороны РФ. Мужчина сразу пришел в военкомат и записался добровольцем. После сбора необходимых документов его направят в войска.

По словам сотрудников махачкалинского военкомата, этот случай — далеко не первый в их практике. Военный комиссар Геннадий Курбанов рассказал, что желающие поступить на военную службу контракту приходят «практически ежедневно». На принявших российское гражданство иностранцев распространяются все российские законы, подчеркнул он.

Ранее мэр Петрозаводска Владимир Любарский объявил о намерении пойти добровольцем в отряд специального назначения «Ахмат». Перед этим глава города окончил расположенный в Чечне Российский университет спецназа. По словам Любарского, власти Карелии поддержали принятое им решение.

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    Алан Босиков
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