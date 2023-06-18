Пластический хирург рассказал о радикальном методе сделать ноги красивыми

Пластический хирург Алмазов: вальгусную деформацию стопы можно исправить только операцией

Вальгусную деформацию стопы можно исправить только с помощью операции, уверяет пластический хирург Илья Алмазов. Он рассказал «Ленте.ру» о радикальном методе сделать ноги красивыми.

Вальгусная деформация стопы может развиться из-за наследственной предрасположенности, однако болезнь может появиться и по другим причинам. Кроме того, она имеет и гендерную специфику: у женщин она встречается в 15 раз чаще, чем у мужчин.

Влияют на неправильное формирование стопы и узкая, остроконечная обувь, тяжелое плоскостопие, гипермобильность сустава, лишний вес, артроз тазобедренного и коленного суставов Илья Алмазов пластический хирург

Стельки и физиотерапия в сочетании с хорошей обувью помогут контролировать и облегчать симптомы, заявил пластический хирург. По его словам, существует множество операционных методик коррекции вальгусной деформации, однако нет метода, который позволил бы исправить все вальгусные деформации большого пальца стопы.

После операции по коррекции вальгусной деформации пациенту накладывают корригирующие повязки. В некоторых случаях пациенту накладывают гипс для фиксации стопы или назначают ношение послеоперационной обуви до полного костного заживления, резюмировал Алмазов.

Ранее Илья Алмазов рассказал, от выполнения каких спортивных упражнений нужно отказаться людям старше 50 лет. Он посоветовал во время занятий спортом беречь суставы.

