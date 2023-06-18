Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:54, 18 июня 2023Забота о себе

Пластический хирург рассказал о радикальном методе сделать ноги красивыми

Пластический хирург Алмазов: вальгусную деформацию стопы можно исправить только операцией

Фото: staras / Shutterstock / Fotodom

Вальгусную деформацию стопы можно исправить только с помощью операции, уверяет пластический хирург Илья Алмазов. Он рассказал «Ленте.ру» о радикальном методе сделать ноги красивыми.

Вальгусная деформация стопы может развиться из-за наследственной предрасположенности, однако болезнь может появиться и по другим причинам. Кроме того, она имеет и гендерную специфику: у женщин она встречается в 15 раз чаще, чем у мужчин.

Влияют на неправильное формирование стопы и узкая, остроконечная обувь, тяжелое плоскостопие, гипермобильность сустава, лишний вес, артроз тазобедренного и коленного суставов

Илья Алмазовпластический хирург

Стельки и физиотерапия в сочетании с хорошей обувью помогут контролировать и облегчать симптомы, заявил пластический хирург. По его словам, существует множество операционных методик коррекции вальгусной деформации, однако нет метода, который позволил бы исправить все вальгусные деформации большого пальца стопы.

Материалы по теме:
«Тело — это не благо и не зло» Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
«Тело — это не благо и не зло»Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
16 марта 2021
«Зачем я с собой это делаю?» Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
«Зачем я с собой это делаю?»Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
23 сентября 2022
Грубая красота Как мужчины меняют внешность ради своей привлекательности и почему об этом принято молчать
Грубая красотаКак мужчины меняют внешность ради своей привлекательности и почему об этом принято молчать
9 февраля 2021

После операции по коррекции вальгусной деформации пациенту накладывают корригирующие повязки. В некоторых случаях пациенту накладывают гипс для фиксации стопы или назначают ношение послеоперационной обуви до полного костного заживления, резюмировал Алмазов.

Ранее Илья Алмазов рассказал, от выполнения каких спортивных упражнений нужно отказаться людям старше 50 лет. Он посоветовал во время занятий спортом беречь суставы.

Что думаешь? Оцени!
    Вера Владзиевская
    Обсудить
    Последние новости
    В США рассказали о переговорах Блинкена и главы МИД Китая
    Суд сделал заявление по делу об изнасиловании самым титулованным игроком мира
    Известный священник дал советы по построению семейного счастья
    На Украине сообщили о повреждении двух объектов критической инфраструктуры
    Пластический хирург рассказал о радикальном методе сделать ноги красивыми
    Мужчину с личным сиденьем заметили в столичном метро
    Макрон залпом выпил бутылку пива и попал на видео
    Стало известно о подготовке к встрече Си Цзиньпина и Блинкена в Пекине
    В США усомнились в кандидатуре британского министра на пост генсека НАТО
    Глава МИД Китая выразил готовность посетить США
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.