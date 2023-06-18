В Запорожье сообщили об упреждающем ударе российской авиации по позициям ВСУ

Рогов заявил, что авиация РФ нанесла упреждающий удар по позициям ВСУ у Орехова

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российская тактическая авиация нанесла упреждающий удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит РИА Новости.

Чиновник отметил, что удар был нанесен по местам скопления тяжелой техники и личного состава в районе города Орехов, расположенного в прифронтовой зоне специальной военной операции (СВО).

Рогов добавил, что вечером в субботу, 17 июня, ВСУ резко активизировались на этом участке фронта в Запорожской области и начали наступление при поддержке бронетехники.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» сообщил, что на ореховском направлении в Запорожской области началось наступление Вооруженных сил Украины, активность противника резко усилилась, идут боестолкновения с применением большого количества бронетехники и подразделений.

