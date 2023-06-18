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08:58, 18 июня 2023Россия

Заявления Украины о захвате Крыма назвали частью информвойны

Глава парламента Константинов назвал заявления Украины о захвате Крыма частью информвойны
Владимир Константинов

Владимир Константинов. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава парламента Крыма Владимир Константинов прокомментировал заявления Украины и планах захватить полуостров. Об этом передает РИА Новости.

Константинов заявил, что против России идет информационная война. Поэтому слова Киева о захвате Крыма он назвал частью этой информкампании.

«Сама идея не является реалистичной. Донбасс за девять лет не стал их, хоть и не был частью России. Отвоевать территорию у ядерной державы невозможно в принципе», — отметил политик.

По мнению парламентария, подобные выступления Украины ориентированы на внутреннего потребителя — избирателей, которым необходимо давать позитивные данные на фоне провальных действий Киева.

8 июня глава Крыма Сергей Аксенов высказался о возможном наступлении Вооруженных сил Украины на полуостров. Политик подчеркнул, что украинским военным ничего не светит в Крыму. «Крым российский навсегда», утверждает Аксенов.

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    Марина Совина
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