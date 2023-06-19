Россиянка решила снова начать ходить на свидания после 40 лет и разочаровалась
Мужчины удивили грубостями россиянку, попытавшуюся снова начать ходить на свидания в 41 год. Колонку жительницы Новосибирска Дарьи Максимовой, в которой она рассказывает о своих романтических неудачах, опубликовало издание 74.ru.
После двух разводов женщина рассчитывала найти нового спутника жизни или хотя бы любовника, однако ее ждало разочарование. Первый претендент на ее сердце посетовал на дороговизну в выбранном ресторане, взял себе воду со льдом, тогда как она решила заплатить за себя сама и заказала просекко и крабовые котлеты. Когда принесли напитки, он спросил: «Ты ездишь на Х5, пьешь просекко и дорого одеваешься… Зачем тебе мужчины?» «Я тебя не задерживаю, за твою воду заплачу», — ответила она.
Есть ли в окружающей среде мужики, которые не будут рефлексировать на внешний вид женщины, не будут себя противопоставлять и сравнивать себя с женщиной, чувствовать себя говном рядом с другим человеком?
Другой претендент на свидание разочаровал ее своими представлениями о женской красоте. Дарья не хотела идти с ним на пляж из-за жары в городе. В ответ на его реплику о том, что все девушки любят пляжи, Дарья написала, что она не девушка, а пингвин. «"Толстая, с короткими ногами и вся в черном?" "Примерно так" "Предпочитаю стройных. Похудеешь — пиши"», — последовал диалог.
«Мама в детстве вежливости не научила. И ведь наверняка найдется пара для размножения. А мы потом удивляемся вырождению нации», — заключила автор колонки.
Ранее психолог Софья Сулим рассказала, на что стоит обратить внимание во время первой встречи, и порекомендовала небольшую провокацию при подозрении в склонности к абьюзивному поведению. По ее словам, в ходе первого свидания важно уметь распознать склонность потенциального партнера к эмоциональному насилию.