Песков заявил о намерении Путина продолжать диалог с военкорами

Пресс-секретарь Путина Песков заявил о намерении президента продолжать диалог с военкорами

Президент России Владимир Путин высоко ценит диалог с военкорами и будет его продолжать. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Президент провел встречу с военкорами во вторник, 13 июня. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, в общении с главой государства приняли участие представители телеканалов и СМИ, а также блогеры и авторы Telegram-каналов.