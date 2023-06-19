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12:36, 19 июня 2023Россия

Песков заявил о намерении Путина продолжать диалог с военкорами

Пресс-секретарь Путина Песков заявил о намерении президента продолжать диалог с военкорами

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин высоко ценит диалог с военкорами и будет его продолжать. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Президент провел встречу с военкорами во вторник, 13 июня. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, в общении с главой государства приняли участие представители телеканалов и СМИ, а также блогеры и авторы Telegram-каналов.

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