Собаки отбили щенят у медведицы в якутском вахтовом поселке и попали на видео

В Якутии собаки отбили двух щенят у медведицы, которая зашла в вахтовый поселок

В Якутии собаки отбили двух щенят у медведицы, которая зашла в вахтовый поселок. Спасение попало на видео, соответствующие кадры опубликовал RT в Telegram.

На появившемся видеоролике видно, как щенята успевают спрятаться под дом, пока взрослые псы отвлекают хищницу. «Попробуйте посигналить постоять — может, она услышит сигнал и свалит», — говорит по рации один из вахтовиков.

О дальнейшей судьбе медведицы, атаковавшей собак, сведений не приводилось.

До этого сообщалось, что в Якутии на устье реки Буотамы в нацпарке «Ленские столбы» заметили и сняли на видео медведицу с тремя медвежатами. Еще раньше жители Мурманской области встретили бурого медведя, который прогуливался вдоль трассы.