Названы любимые районы российских богачей в Дубае

Агентство «Этажи»: в Дубае россияне чаще всего селятся в Dubai Marina и The Palm Jumeirah

Названы районы Дубая, в которых чаще всего селятся российские богачи. О них «Ленте.ру» рассказал основатель агентства недвижимости «Этажи» в Дубае Данис Латыпов.

По его словам, любимые районы обеспеченных россиян — Dubai Marina и The Palm Jumeirah. «90-95 процентов наших соотечественников приезжают туда сначала на отдых, а потом выбирают именно их для жилья — ведь они с этими районами уже знакомы. Но, как показывает практика, большинство потом понимают, что жить в этих районах сложно: там много пробок, туристов и почти нет мест для уединения», — пояснил Латыпов.

Эксперт по недвижимости порекомендовал россиянам рассмотреть и другие районы для жилья. Так, например, проживание в Jumeirah Lake Towers обойдется дешевле, чем в Dubai Marina, к тому же там будет спокойнее. В деловом районе Downtown хорошо развита инфраструктура, а все необходимое для роскошной жизни горожан находится в пешей доступности.

Один из самых зеленых и тихих районов Дубая — Dubai Hills — удобно расположен к основным дорожным артериям, а новый район Dubai Creek Harbour в будущем может стать новым центром города. Кроме того, там планируют самый крупный торговый центр в мире.

Ранее российская туристка побывала в ОАЭ и раскрыла истинное отношение персонала отеля к русским. «Отношение к нам хуже, чем к остальным отдыхающим, это видно, — заявила она. — Нет, тут вас не притесняют и не оскорбляют, персонал относится нейтрально, но подходить лишний раз не станут. К туристам из других стран относятся более дружелюбно».

