Intel начнет собирать микросхемы в Германии

Intel получит субсидии на 10 млрд евро и построит завод по сбору микросхем в Германии

Германия и американская корпорация Intel заключат соглашение о строительстве в восточной части страны завода по сбору микросхем. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ходом сделки, сообщает Bloomberg.

С целью организации производства Берлин согласился выделить 10 миллиардов евро субсидий. Вначале Intel хотела построить предприятие в Магдебурге, получив субсидии на 6,8 миллиарда евро, но тогда сделка была отложена из-за кризиса.

Нынешняя сделка включит в себя не только финансовую помощь, но и ограничение цен на энергоносители. Других подробностей агентство не приводит. Однако правительство ФРГ сообщило, что в церемонии подписания документа примут участие канцлер Олаф Шольц и генеральный директор Intel Пэт Гелсингер.

Для американской корпорации эта сделка станет уже третьим крупным проектом, о котором стало известно в последнее время. Ранее компания объявила о намерении построить завод в Израиле и сборочно-испытательный комплекс в Польше. Инвестиции в проекты составят 25 миллиардов и до 4,6 миллиарда долларов соответственно.

Таким образом Intel реализует масштабную программу по расширению географии своих фабрик, чтобы диверсифицировать центры производства. В настоящее время заводы по выпуску критически важных компонентов расположены преимущественно в Восточной Азии. Новые предприятия позволят зависимость от региона.

Ранее стало известно, что китайские власти начали беспокоиться о прекращении западных инвестиций в собственные производства и пытаются уговорить крупнейшие иностранные корпорации не снижать вложения. В последние месяцы Китай посетили помимо Гелсингера главы Goldman Sachs, Tesla, Apple, General Motors, Blackstone, JPMorgan и других фирм. Все они не раскрывали детали переговоров.