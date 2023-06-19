Нарышкин заявил, что не все киевские политики хотят участвовать в уничтожении Украины

Не все киевские политики поддерживают украинские власти, число несогласных растет. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в интервью «Российской газете».

«Далеко не все представители украинского истеблишмента и госаппарата готовы, как говорится, "восславлять царствие Чумы" и участвовать в уничтожении собственного государства», — сказал он. По словам Нарышкина, все больше чиновников и политиков не видят будущего у своей страны при сохранении текущего курса.

Он указал, что никто из инакомыслящих на Украине не может открыто высказывать такую позицию. По этой причине многие покидают страну.

Ранее бывший заместитель командующего сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил, что неуважение к украинской армии президента Владимира Зеленского и его офиса может стать причиной антиправительственных протестов. Как он утверждает, бойцы ВСУ видят, что закон страны работает не в их пользу. Военные молчат, но их терпение подходит к концу, добавил Кривонос.