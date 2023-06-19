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17:27, 19 июня 2023Россия

Российский губернатор сообщил об обстреле села в приграничном регионе

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об обстреле села Соболевка
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Павел Колядин / ТАСС

Село Соболевка Валуйского городского округа Белгородской области попало под обстрел. Об этом сообщил глава российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Из ствольной артиллерии обстреляли Соболевку», — заявил губернатор.

Гладков отметил, что в результате случившегося никто не пострадал. У складского помещения сельскохозяйственного предприятия повреждена кровля.

Ранее глава региона сообщил, что под обстрел со стороны Украины попал хутор Балки в Шебекинском городском округе. Осколки задели линию электропередачи и остекление в частном домовладении.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах страны, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Варвара Родикова
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