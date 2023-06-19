Карл III сделал шаг к примирению с принцем Гарри в День отца

Карл III выложил в соцсетях фото с 12-летним принцем Гарри и намекнул на примирение

Король Великобритании Карл III выложил в соцсети серию фотографий с обоими сыновьями на День отца. Как сообщает Daily Mail, такой шаг можно считать первой попыткой к примирению с принцем Гарри.

Один из опубликованных снимков был сделан в 1997 году в замке Балморал в Шотландии. На нем нынешний король запечатлен на берегу реки вместе с сыновьями: 14-летним принцем Уильямом и 12-летним принцем Гарри.

Эксперт по королевской семье Ричард Фитцуильямс считает, что воспоминания, связанные с этим фото, вызовут у Гарри горькую радость. Кроме того, по его мнению, для Карла этот снимок является способом «послать чувствительное сообщение» принцу Гарри о верности и намекнуть младшему сыну на возможное примирение. По словам Фитцуильямса, эти снимки можно считать и напоминанием Уильяму о том, что когда-то их отношения с братом были совсем другими и вместе с отцом они делили «ценные моменты семейного счастья».

Карл III опубликовал семейные фото спустя несколько дней после сообщений о приостановке контракта между Spotify и звукозаписывающей студией принца Гарри и Меган Маркл Archewell Audio стоимостью в 20 миллионов долларов (около 160 миллионов рублей). В совместном пресс-релизе представители компаний заявили, что «приняли решение прекратить сотрудничество и гордятся подкастом, который создали вместе». Контракт был подписан еще в 2020 году, однако с тех пор пара выпустила лишь один сезон подкаста «Архетипы» длиной в 13 серий. Инсайдеры считают, что главная причина разрыва контракта, по которой Archewell Audio не получит полной суммы гонорара, состоит в том, что принц Гарри и Меган Маркл не смогли выполнить условия по объему созданного контента в обозначенный срок.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл, возможно, подпишут контракт на съемки полнометражного игрового фильма о своей жизни во дворце. Идея нового фильма родилась после того, как Netflix анонсировал выход картины о нашумевшем интервью принца Эндрю журналистке «Би-би-си» Эмили Мэйтлис.