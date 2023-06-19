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18:53, 19 июня 2023Забота о себе

Дизайнер интерьеров предостерегла от выбора нескольких цветов для спальни

The Sun: красный цвет слишком активный для спальни, а синий делает ее похожей на офис

Фото: Sidekix Media / Unsplash

Дизайнер интерьеров, публикующая видео под псевдонимом @lavilla_dubai в TikTok, предостерегла от выбора нескольких цветов для оформления спальни. На ее ролик обратило внимание издание The Sun.

Дизайнер начала с красного цвета, который, по ее мнению, делает настроение спальни слишком бодрым. «Активный, смелый и энергичный. Это не та атмосфера, которую вы хотите иметь в своей спальне», — предположила она. Черный цвет, считает эксперт, слишком мрачный для этого помещения. «Слишком серьезный, дождливый. Не так вы хотите начинать свой день», — уверена тиктокерша.

Наконец, третий цвет, который специалистка не рекомендует использовать при оформлении спальни, — синий. «Это прекрасный цвет для спальни, если вы выбираете более светлые оттенки. Но если склоняетесь к темным и насыщенным, это сделает спальню похожей на офис или фойе», — поделилась мнением она.

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    Александра Лисица
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