Президент Молдавии оценила решение о запрете оппозиционной партии «Шор»

Президент Молдавии Санду заявила об удовлетворенности запретом оппозиционной партии «Шор»

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что удовлетворена решением Конституционного суда (КС) республики, который признал деятельность оппозиционной партии «Шор» в стране незаконной. Об этом она высказалась на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Глава республики заявила, что партия «Шор» была создана «путем коррупции и для коррупции» и «представляет опасность для конституционного строя и безопасности государства». Санду пообещала проконтролировать выполнение судебного решения о запрете политсилы, добавив, что госучреждения предпримут необходимые шаги для его выполнения.

19 июня стало известно, что КС Молдавии признал незаконной деятельность партии «Шор». Ее вице-председатель Марина Таубер назвала подобное решение опасным прецедентом и пообещала обжаловать его в Европейском суде по правам человека.