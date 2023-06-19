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16:07, 19 июня 2023Бывший СССР

Президент Молдавии оценила решение о запрете оппозиционной партии «Шор»

Президент Молдавии Санду заявила об удовлетворенности запретом оппозиционной партии «Шор»

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что удовлетворена решением Конституционного суда (КС) республики, который признал деятельность оппозиционной партии «Шор» в стране незаконной. Об этом она высказалась на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Глава республики заявила, что партия «Шор» была создана «путем коррупции и для коррупции» и «представляет опасность для конституционного строя и безопасности государства». Санду пообещала проконтролировать выполнение судебного решения о запрете политсилы, добавив, что госучреждения предпримут необходимые шаги для его выполнения.

19 июня стало известно, что КС Молдавии признал незаконной деятельность партии «Шор». Ее вице-председатель Марина Таубер назвала подобное решение опасным прецедентом и пообещала обжаловать его в Европейском суде по правам человека.

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    Георгий Нестеров
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