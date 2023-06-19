В Польше пожаловались на эпидемию «нищих краж»

Money.pl: в польских магазинах увеличилось число краж продуктов

На фоне резкого роста цен в Польше увеличилось число краж продуктов в магазинах. Об этом сообщает портал Money.pl.

Отмечается, что на «нищие кражи» уже жалуются представители торговой отрасли. По словам главы Польской организации торговли и дистрибуции Ренаты Юшкевич, подобное явление свидетельствует об обнищании общества. Более того, представители отрасли отмечают, что некоторые воры подсчитывают стоимость продуктов, чтобы полиция сочла это административным правонарушением.

Издание отмечает, что в 2022 году полиция зафиксировала почти на треть больше таких случаев, чем годом ранее. Крометого, по сравнению с 2020 годом, количество мелких краж увеличилось на 60 процентов.

В марте польская газета Rzeczpospolita сообщила, что экономический кризис 2022 года привел к всплеску магазинных краж в Польше — их число выросло почти на треть. В статье уточняется, что большинство пойманных за воровство съедали продукты прямо в магазинах. Вынужденные кражи становятся настоящим испытанием для магазинов розничной торговли в Польше, также говорится в материале.

