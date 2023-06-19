Перечислены особенности захваченного российскими военными французского танка

Военный эксперт Леонков: танк AMX-10RC может быть интересен для изучения систем связи

Французский танк AMX-10RC, захваченный российскими военными, хорошо показал себя в рамках войн. Он может быть интересен с точки зрения изучения системы управления огнем, прицеливания и связи. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

«Это легкий колесный танк, с легкобронированным комплексом, алюминиевой броней, обитаемой башней. AMX-10RC использовался для осуществления огневой поддержки, прорывов, поражения легкобронированной техники. Его применяли в рамках колониальных войн, где он показал хорошую результативность», — рассказал Леонков.

В рамках украинского конфликта, по словам специалиста, французский танк далеко не так эффективен. Его легко уничтожить с помощью противотанковых средств, у него достаточно много уязвимых точек. Даже одни из главных его достоинств — скорость и маневренность — оказываются бессмысленны в случае противостояния серьезной армии.

«AMX-10RC участвовали в первой фазе контрнаступления и показали себя не с лучшей стороны: часть была уничтожена, часть захвачена в качестве трофеев. Единственное, что там может быть нам интересно, — это системы управления огнем, прицеливания, связи», — считает Леонков.

Ранее сообщалось, что российские военные захватили французский колесный танк AMX-10RC на окраине поселка Новодонецкое в Донецкой народной республике. Всего на окраинах Новодонецкого пункта украинскими военными было оставлено свыше 50 единиц обездвиженной техники.