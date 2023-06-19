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15:18, 19 июня 2023Мир

Китай заверил США в невозможности поставки вооружения России

Блинкен: Китай заверил США, что не будет поставлять России вооружение

Фото: Leah Millis / Reuters

Китай заверил США в невозможности поставки вооружения России для использования на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает ТАСС.

Дипломат подчеркнул: Вашингтон обеспокоен тем, что китайские компании могут предоставлять технологии России, и призывает Пекин проявлять бдительность в этом вопросе.

Ранее Блинкен встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Китайский лидер выразил надежду, что посредством этого визита госсекретарь США сможет внести позитивный вклад в стабилизацию китайско-американских отношений.

Государственный секретарь США прибыл с визитом в Пекин 18 июня. Сообщалось, что он пробудет в столице Китая два дня. Это его первая поездка в КНР в качестве главы Госдепа США. Блинкен также встретился с главой китайского МИД Цинь Ганом.

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    Семен Александров
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