Блинкен: Китай заверил США, что не будет поставлять России вооружение

Китай заверил США в невозможности поставки вооружения России для использования на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает ТАСС.

Дипломат подчеркнул: Вашингтон обеспокоен тем, что китайские компании могут предоставлять технологии России, и призывает Пекин проявлять бдительность в этом вопросе.

Ранее Блинкен встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Китайский лидер выразил надежду, что посредством этого визита госсекретарь США сможет внести позитивный вклад в стабилизацию китайско-американских отношений.

Государственный секретарь США прибыл с визитом в Пекин 18 июня. Сообщалось, что он пробудет в столице Китая два дня. Это его первая поездка в КНР в качестве главы Госдепа США. Блинкен также встретился с главой китайского МИД Цинь Ганом.