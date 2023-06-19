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14:22, 19 июня 2023Экономика

Coca-Cola займется производством водки

Coca-Cola HBC купит производителя водки Finlandia за 220 миллионов долларов

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Европейская Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) приобретет за 220 миллионов долларов компанию-изготовителя водки Finlandia. Об этом стало известно из пресс-релиза компании. В случае одобрения регулирующими органами сделку завершат во второй половине 2023 года.

Finlandia является ведущим брендом водки в Центральной и Восточной Европе. Она выпускается с 1970 года и стала первой скандинавской водкой, попавшей на американский рынок. Coca-Cola HBC, производящая напитки в Италии, Нигерии, Египте, а также в странах центральной и восточной Европы, занималась дистрибуцией бренда более 17 лет.

Производителем этой популярной марки спиртного с 2004 года является «дочка» компании Brown-Forman. Теперь Coca-Cola HBC решила окончательно выкупить водочный бренд.

Brown-Forman принадлежит также бренд виски Jack Daniel’s. Как напоминают «Ведомости», несколько лет назад компания уже рассматривала возможность продать бренд Finlandia, чтобы сосредоточиться на производстве виски.

Ранее стало известно, что Coca-Cola в первые месяцы 2023 года оказалась одним из лидеров российского рынка газировок со вкусом колы, хотя и покинула его. На поставки ее продукции по параллельному импорту пришлось 14,1 процента всех продаж.

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    Дмитрий Воронин
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