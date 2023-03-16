Ушедшая из России Coca-Cola осталась в лидерах продаж

«Продажи.рф»: ушедшая из России Coca-Cola осталась одним из лидеров рынка газировок

В январе и феврале 2023 года на Coca-Cola пришлось 14,1 процента всех продаж газировок со вкусом колы в России. По этому показателю компания по-прежнему остается одним из лидеров, хотя приостановила работу на российском рынке и теперь ее продукты только импортируются. Об этом со ссылкой на данные сервиса «Продажи.рф» пишет РБК.

По сравнению с тем же периодом прошлого года популярность оригинальной Coca-Cola упала более чем в три раза. А чаще всего россияне выбирали напиток «Добрый Cola», который производится на заводах Multon Partners, ранее принадлежавших компании Coca-Cola HBC Россия.

Тройку лидеров замыкают напитки под брендом «Черноголовка» (13,9 процента). У колы производства PepsiCo осталась доля 3,7 процента, что позволяет ей занимать шестое место. Опережают ее FreshBar (7 процентов) и Cool Cola (6,8 процента).

Год назад два мировых флагмана занимали доминирующее положение на рынке — 47,8 и 44,4 процента у Coca-Cola и PepsiCo соответственно.

В статистику «Продажи.РФ» (сервис работает в партнерстве с оператором фискальных данных «Первый ОФД») включены точки сетевой розницы, супермаркеты, минимаркеты, магазины у дома, АЗС и другие точки, где реализуется газировка, за исключением двух крупнейших российский ретейлеров — X5 Group и «Магнит».

Между тем оператор фискальных данных «Эвотор» подсчитал, что в несетевой рознице Coca-Cola остается лидером среди всех сладких газированных напитков. В денежном выражении на нее приходится 32 процента продаж, а на долю напитков PepsiCo — 9 процентов. Между ними находятся напитки «Добрый Cola» и «Черноголовка».

The Coca-Cola Company и PepsiCo объявили о приостановке продажи и рекламы напитков в России после начала боевых действий на Украине. В марте заводы Coca-Cola перестали получать необходимый фирменный сироп. Запасы произведенной в России газировки хватило до конца лета, после чего в рознице осталась только продукция, завезенная из-за рубежа.

Исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев указал, что российские производители аналогов колы не проводили серьезных маркетинговых компаний и не смогли создать группы лояльных потребителей. Поэтому покупатель при возможности выбора предпочитает знакомый проверенный продукт.