Ярмольник рассказал о ежедневных ссорах с женой

Российский актер Леонид Ярмольник заявил, что каждый день ссорится с женой

Российский актер Леонид Ярмольник рассказал об отношениях с женой Оксаной Афанасьевой. Интервью на эту тему публикует портал Prozvezd.

69-летний артист заявил, что каждый день ссорится с супругой, однако не расстраивается из-за этого. Наоборот, он подчеркнул, что подобные конфликты бодрят их совместную жизнь, которую назвал «катастрофически трудной». «Так просто получилось, что мучаюсь уже 40 лет. И Ксюша [Оксана] со мной мучается. Но мы от этого счастливы», — отметил Ярмольник.

Известно, что пара скрепила себя узами брака в 1983 году. Тогда же у Ярмольника и Афанасьевой родилась дочь Александра.

Ранее Леонид Ярмольник рассказал о многомиллионных долгах. Известный актер признался, что не смог вернуть деньги инвесторам, финансово поддержавшим проекты, в которых тот выступал в качестве продюсера. В пример актер привел фильм «Стиляги» 2008 года, в создании которого принял участие.