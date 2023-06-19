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21:45, 19 июня 2023Мир

В Британии назвали флот Соединенного Королевства слабым и жалким

Экс-глава ВМС Британии Уэст назвал флот Соединенного Королевства слабым и жалким

Фото: Tatiana Morozova / Russian Look / Global Look Press

Экс-главнокомандующий Королевским военно-морским флотом адмирал Алан Уэст заявил, что ВМС Британии находятся в «убогом» состоянии. Основные проблемы флота страны он назвал в интервью Daily Mail.

«У нас до убожества мало кораблей. Их не хватает ни в наших территориальных водах, ни в исключительной экономической зоне», — отметил эксперт.

По словам Уэста, для Британии все это «имеет огромное значение». Так адмирал прокомментировал сообщения о том, что четверть британских фрегатов в 2022 году ни дня не провели в море.

Эксперт напомнил, что флот страны должен выполнять множество задач. В частности, охранять подводные трубопроводы, кабели и торговые пути через Атлантику. Сейчас флот Британии не может функционировать полноценно из-за сокращенного финансирования.

В начале июня обозреватель Майкл Ноулз в материале для Express заявил, что, по мнению британских военных, армия страны нуждается в изменениях, поскольку использует технику пятидесятилетней давности.

В частности, экс-министр обороны Британии Марк Франсуа рассказал, что военные хорошо обучены, однако они не получают технику, которую заслуживают. По его мнению, Лондон не сможет быть надежным партнером по НАТО, если не переоснастит свою армию более современным вооружением.

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    Марина Совина
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