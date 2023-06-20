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10:35, 20 июня 2023Мир

Китай захотел вместе с Африкой помочь урегулировать конфликт на Украине

В МИД КНР захотели содействовать в урегулированию конфликта на Украине вместе с Африкой

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Пекин готов вместе со странами Африки содействовать политическому урегулированию конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Ее цитирует ТАСС.

«Китай готов к взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами, включая африканские страны, чтобы создавать благоприятные условия для политического урегулирования украинского кризиса», — сказала китайский дипломат.

Ранее лидер Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса представил африканский мирный план по Украине из десяти пунктов. Основная составляющая инициативы — скорейшее урегулирование конфликта через переговоры по дипломатическому пути.

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    Глеб Бажуткин
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