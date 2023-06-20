Соловьев заявил о наличии у Собчак «проездного на подлость» и обвинил в краже

Соловьев заявил о наличии у Собчак «проездного на подлость» и обвинил в краже его видео

Телеведущий Владимир Соловьев заявил о наличии у журналистки Ксении Собчак «проездного на подлость», а также обвинил коллегу в краже одного из его видео. Свой комментарий он озвучил в передаче «Полный контакт», выпуск доступен на Rutube.

Ведущий возмутился из-за того, что в одном из Telegram-каналов Собчак опубликовали его видео, разместив на него вотермарк. «Какое ты отношение имеешь к этому видео, воровка?» — обратился Соловьев к Собчак.

Он также счел, что журналистка сравнила его обращение к украинским солдатам с обращением нацистского командования к советским солдатам во время Великой Отечественной войны, и возмутился из-за этого. «Ты смеешь сравнивать советского солдата и укронациста?» — задался вопросом Соловьев.

Ведущий также счел, что, какие бы нарушения ни совершала Собчак, в ее отношении никогда не возбудят никакое дело. «У тебя проездной на любую подлость. Не благодаря тебе и твоим талантам, а благодаря тому, что так сложилась жизнь. Твой отец был достойным человеком, не ты», — сказал телеведущий, обращаясь Собчак.

В ответ на претензии Соловьева Собчак в своем Telegram-канале сообщила, что редакция ее проекта «Осторожно, новости» поставила на видео ведущего вотермарк, так как ее команда «первой нашла то видео в сети».

Она также заявила, что не проводила никаких параллелей, говоря об обращении Соловьева к украинским солдатам. «Я ни разу не сравнила вас с фашистами, напротив, сказала: "никаких параллелей, никаких параллелей, никаких параллелей", так что остальное вы сами додумали. Возможно, это ваши личные комплексы», — заключила она. Кроме того, она назвала ведущего «своей любимкой».

Собчак опубликовала пост с фрагментом передачи Соловьева на канале «Россия 1» 19 июня. «В очередном выпуске своей программы он похвастался тем, что записал послание украинским солдатам, сидя в мобильном радиокомплексе, который на 15 километров вокруг транслировал в эфир "правильные" новости и предложения сдаться», — написала она. По мнению Собчак, во времена Великой Отечественной войны «к советским солдатам кто-то, кажется, тоже записывал такие обращения».