Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:02, 20 июня 2023Из жизни

Художницу обвинили в торговле куклами из частей человеческих тел

Жительница США купила человеческий череп для создания страшной куклы и попалась

Фото: @katrina_maclean

Жительница американского штата Массачусетс купила череп у менеджера анатомического театра Гарвардской медицинской школы, использовала его для создания страшной куклы, и попалась. Об этом сообщает New York Post.

44-летняя художница Катрина Маклин известна своими куклами в стиле хоррор-фильмов. В феврале 2020 года женщина опубликовала в соцсетях фото куклы клоуна с черепом в руках. Подпись под изображением гласила, что череп настоящий. Оказалось, что 55-летний менеджер анатомического театра Седрик Лодж позволил художнице приходить и выбирать части человеческих тел, которые она хотела бы использовать в своих произведениях. Маклин обвиняют в том, что она купила два высушенных лица за 600 долларов (50 тысяч рублей).

Женщина превращала товар в жутких клоунов, дьяволов, зомби и прочих персонажей из фильмов ужасов и продавала их на ярмарках и в магазинах. Маклин, Лодж и еще пять человек обвиняются в участии в незаконной торговле. По данным следствия, Лодж похитил несколько тел, в том числе тела двух младенцев, и продал их через интернет, заручившись помощью 63-летней жены Дениз. Лоджа обвиняют в похищении голов, мозгов, кожи и костей, которые были переданы университету.

Материалы по теме:
«Я консервировал лучшего друга» Он четверть века резал людей на потеху толпе. Теперь разрежут его
«Я консервировал лучшего друга»Он четверть века резал людей на потеху толпе. Теперь разрежут его
7 октября 2018
Танцы с костями Жители разных стран вскрывают могилы и годами живут с покойниками. Так они выражают свою любовь
Танцы с костямиЖители разных стран вскрывают могилы и годами живут с покойниками. Так они выражают свою любовь
11 марта 2020

После скандала аккаунт художницы в соцсети был удален.

Ранее сообщалось, что в городе Абердин, Великобритания, двое маленьких детей играли в саду и нашли полиэтиленовый пакет с человеческим черепом, который украл из церкви подросток. После находки четырехлетний мальчик и девочка, с которой он играл, были потрясены случившимся.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Дмитриева
    Обсудить
    Последние новости
    США попросили начинать обсуждение мира на Украине с плана Зеленского
    Рэперша Megan Thee Stallion раскрыла секрет своей новой подтянутой фигуры
    Мастер объяснила желание клиента сделать тату в виде очков и смутила зрителей
    Еще одна страна отправила корабль на поиски пропавшего в Атлантике батискафа
    Дачникам предложили бороться с муравьями и тлей с помощью моющего средства
    Россиянин изнасиловал 49-летнюю знакомую в доме и попал под следствие
    Президент Чехии высказался о возможности военного конфликта между Западом и КНР
    Полиция популярной курортной страны предостерегла туристов от воров-отравителей
    Сбои в развитии нервной системы у эмбриона связали с деменцией
    ФСБ ликвидировала подпольные производства этилового спирта в российском регионе
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.