Художницу обвинили в торговле куклами из частей человеческих тел

Жительница США купила человеческий череп для создания страшной куклы и попалась

Жительница американского штата Массачусетс купила череп у менеджера анатомического театра Гарвардской медицинской школы, использовала его для создания страшной куклы, и попалась. Об этом сообщает New York Post.

44-летняя художница Катрина Маклин известна своими куклами в стиле хоррор-фильмов. В феврале 2020 года женщина опубликовала в соцсетях фото куклы клоуна с черепом в руках. Подпись под изображением гласила, что череп настоящий. Оказалось, что 55-летний менеджер анатомического театра Седрик Лодж позволил художнице приходить и выбирать части человеческих тел, которые она хотела бы использовать в своих произведениях. Маклин обвиняют в том, что она купила два высушенных лица за 600 долларов (50 тысяч рублей).

Женщина превращала товар в жутких клоунов, дьяволов, зомби и прочих персонажей из фильмов ужасов и продавала их на ярмарках и в магазинах. Маклин, Лодж и еще пять человек обвиняются в участии в незаконной торговле. По данным следствия, Лодж похитил несколько тел, в том числе тела двух младенцев, и продал их через интернет, заручившись помощью 63-летней жены Дениз. Лоджа обвиняют в похищении голов, мозгов, кожи и костей, которые были переданы университету.

После скандала аккаунт художницы в соцсети был удален.

Ранее сообщалось, что в городе Абердин, Великобритания, двое маленьких детей играли в саду и нашли полиэтиленовый пакет с человеческим черепом, который украл из церкви подросток. После находки четырехлетний мальчик и девочка, с которой он играл, были потрясены случившимся.